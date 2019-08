Economistas da UEFS debatem situação do mercado informal no centro de Feira de Santana

As anunciadas mudanças no centro comercial de Feira de Santana com a remoção de camelôs e barraqueiros para um ‘shopping popular’ construído no antigo Centro de Abastecimento, mobilizaram o Departamento de Economia da Universidade Estadual de Feira de Santana.

No próximo dia 4 de setembro, no campus da UEFS (veja cartaz), acontece uma palestra e debate sobre o mercado informal no centro da cidade.

Os palestrantes serão Antonio Rosevaldo e Francisco Queiroz, este último autor de recente tese acadêmica sobre o assunto.

Essa é a.primeira vez que a UEFS se envolve publicamente com esse assunto que vai mudar, mais uma vez,a configuração urbana e econômica do centro de Feira de Santana.