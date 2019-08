“O problema do camelô quem tem que resolver é Colbert, não é Elias”; ambulantes fazem protestos em Feira de Santana

“Colbert (Martins Filho) , que é médico, filho de Feira, filho de um ex-Prefeito que sempre foi pelo trabalhador, ele é que tem que resolver o problema do camelô, não é Elias (Tergilene)”, disse um dos oradores que se sucederam no microfone aberto diante da Câmara de Vereadores de Feira de Santana nesta manhã de segunda-feira.

O tráfego de veículo no centro de Feira de Santana foi paralisado pelos protestos que tiveram como alvo principal a Prefeitura de Feira e o Shopping Popular.

Primeiro na frente da Câmara e depois no cruzamento das avenidas Sr. dos Passos com Getúlio Vargas.

Centenas de ambulantes, camelôs, barraqueiros, o mercado informal, revoltados com os termos do contrato,entre a Prefeitura de Feira e os empresários do Shopping, que vai viabilizar a transferência deles para o novo espaço privado.

Pelo contrato firmado entre a PM e os empresários os camelôs vão ficar submetidos à Lei do Inquilinato e pagando preços de aluguel e taxas que eles consideram ‘escorchantes’ e inviáveis para o padrão de negócios deles.

Na manifestação, uma das maiores dos últimos tempos, gente que sobrevive da informalidade na avenida Marechal,da rua Sales Barbosa, Senhor dos Passos e outras ruas e becos do centro.

Para a Prefeitura todas essas pessoas estavam concordando com os termos propostas para a mudança. A manifestação desta segunda mostrou mais uma vez a falácia do ‘Pacto da Feira’, nome criado para designar o projeto de expulsão do mercado informal do centro da cidade para o shopping privado no Centro de Abastecimento.

Um cartaz lembrava os 13 milhões quena Prefeitura de Feira liberou para o grupo de empresários construir o ‘shopping popular’ em área pública.

Pareceu a muitos que só agora a categoria ‘acordou’ para os prejuízos e a falta de transparência da Prefeitura. Muitos se dizem ludibriados.

Na Câmara Municipal os vereadores acolheram parte dos manifestantes que ocuparam as galerias.

O vereador Luiz da Feira desponta como o líder dos manifestantes. Com ele a caminhada se estendeu até a Prefeitura na tentativa de marcar uma audiência com o prefeito Colbert Filho. Não conseguiram.