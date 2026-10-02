Cultura varejista da Feira formatou marketing eleitoral de Zé Falcão há 30 anos

A cultura da propaganda varejista em Feira de Santana foi que moldou o programa eleitoral de Zé Falcão, que ganhou a eleição municipal, a primeira com segundo turno Brasil, em 1996. A concepção varejista de persuasão televisiva foi aplicada ao programa do candidato pelo publicitário Roque Tavares, que já atuava também na área de produção comercial da Tv. Subaé que estava no ar há quase 10 anos.

Foi por isso que o primeiro programa da série, que a época era de quase dois meses, quebrou logo os padrões do marketing político usual (alguns ainda hoje aplicados) e ao invés de entrar no ar “apresentando” o candidato, entre a família, descrevendo seu currículo e capacidades., optou por entrar “de sola” e logo de cara mostrou as principais propostas do Plano de Governo, algumas apresentadas em movimento 3D, como os famosos viadutos no Anel do Contorno. A avalanche de “produtos atordoou a concorrência.

Daí em diante, todos os dias, eram listadas nas propagandas as obras e as mudanças que a eleição de Zé Falcão traria. A cidade passou a não falar em outra coisa. O eleitor já conhecia o cidadão e o Prefeito, queria saber o que ele estava “vendendo” dessa vez na Feira grande.