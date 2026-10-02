Reforma do “Casarão do Sesc” empaca agora na lentidão do IPAC

Nos mandaram cópias de uma extensa correspondência entre o SESC e o IPAC (Instituto do Patrimônio Da Bahia), iniciada em janeiro deste ano, referente ao processo de intervenção no casarão, a tramitação legal de um projeto e atribuições legais para realizar a obra.

O IPAC agora passa a ser o entrave para a execução de um projeto que o SESC já tem, que trata-se da recuperação da “caixa” (as quatro paredes) e intervenções de modo a tornar o interior um grande vão livre destinado às artes de uma maneira geral.

Ao contrário do que já dissemos, em outras ocasiões, a provocação do BF ao prefeito Zé Ronaldo e ao governador Jerônimo , ano passado, fez fez efeito, andou. Esperamos que o IPAC não faça disso outra novela sem graça.