Conversa no MAP

Nasceu em Belo Jardim, perto de Serra Talhada, terra de Virgulino Ferreira, o Lampião, “bandoleiro das terras nordestinas“. Em 1942, com dois anos, estava na Bahia e aqui foi registrado como natural de Muritiba.

Pra Feira veio com o pai de quem herdou a vocação para fabricar xaropes, pomadas, meizinhas que vendia como “propagandista de remédios” nas feiras livres de antigamente. Não mais nas ruas, mas o xarope fabricado por ele ainda é vendido em bancas do Centro de Abastecimento.

Esse é Carlos do Xarope, mais um parceiro, colega da profissão de propagandista, uma das muitas que Jurivaldo Alves exerceu na vida.