ExpoFeira: forrozeiros e bandas regionais fazem a festa do ‘Caminho da Roça’

Espaço tradicional da ExpoFeira, que neste 2019 completa 44 anos, o ‘Caminho da Roça’ ganhou o protagonismo na promoção do lazer e diversão na Exposição Agropecuária de Feira de Santana.

Ano passado o prefeito Colbert Martins resolveu acabar com os shows milionários que aconteciam durante o evento rural e as contratações da Prefeitura foram direcionadas para artistas e grupos que atuam no âmbito regional.

Na abertura da ExpoFeira, domingo, o forrozeiro Zé do Norte, seguido pelo grupo Cheiro de Acordeon não deixaram os apreciadores deste ritmo parados.

E teve também o arrocha com a cantora e compositora Lana Rizzi apresentando músicas autorais e de sucesso ‘nas paradas’.

A programação retorna nesta terça-feira, 3, com as apresentações da banda Flor de Jerimum e de Pedrinho dos 8 Baixos. Shows acontecerão até domingo, quando a 44ª Expofeira será encerrada.

na foto o sanfoneiro Bié dos Oito Baixos

