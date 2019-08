Em stand na ExpoFeira a UEFS vai mostrar tecnologias aplicadas ao semiárido

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) estará presente na 44ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira 2019), que acontece entre 1 e 8 de setembro. Será montado no Parque de Exposição João Martins da Silva o Espaço Agro Saber, com o objetivo de divulgar os cursos ministrados pela universidade, além de expor tecnologias aplicadas à região do semiárido.

A Comissão de Eventos da UEFS, indicada pelo Colegiado de Agronomia, coordenada pelas professoras Elaine Rodrigues Santos e Adriana Queiróz (vice-coordenadora), além dos professores Daniel Dias, Thiago Oliveira, contará com o apoio dos discentes: Liz Montenegro, Douglas Paes,Flávia Pinton e Felipe Duarte.

Para a coordenadora de Eventos, Elaine Rodrigues, a participação da UEFS na Expofeira será importante para aproximar a instituição da comunidade, especialmente das pessoas ligadas ao agronegócio. “Vamos fortalecer a imagem da universidade junto à comunidade, além de propagar tecnologias aos agricultores, estabelecer parcerias e adensar a rede de relacionamentos institucionais”, ressalta.

No Espaço Agro Saber serão expostas tecnologias aplicadas à região do semiárido, como: Utilização da adubação verde, Sistema Agroflorestal, Horta Urbana, Compostagem, Forrageiras Alternativas, Silagem, Plantas Medicinais, Plantio da palma, palestras sobre laticínios e outros.