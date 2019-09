Festival Nacional de Teatro Infantil em Feira chega à 12ª edição em outubro

O Fenatifs (Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana) chega à 12ª edição consolidado no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de fomento e democratização do acesso às artes cênicas.

Serão 12 dias de intensa programação, com grupos e artistas convidados e selecionados através de edital de abrangência nacional, com o intuito de movimentar, valorizar, debater e desenvolver o teatro para a infância e juventude.

Ao todo foram 231 inscrições, número que superou a marca de outros anos de projeto. O lançamento oficial desta edição será realizado na terça-feira (10), a partir das 14 horas, no Teatro do Cuca.

No lançamento, aberto ao público em geral, comunidade artística, representantes de escolas públicas e privadas, diretores e coordenadores de espaço culturais e imprensa, será apresentada a programação completa do festival, que acontece de 1º a 12 de outubro, além da realização da performance “Cantos que contam”, com a atriz e arte-educadora Neide Kocca e o músico João Jesus.

O destaque do lançamento será a apresentação do Troféu Cultural Henrique Motté, entregue a todos os grupos participantes como símbolo de reconhecimento do fazer artístico, e que agora leva o nome do patrono da Cia. Cuca de Teatro, Motté (1963-2019), em toda a sua trajetória, foi um profundo e dedicado incentivador e fomentador das manifestações artísticas, aproximando pessoas e utilizando a arte como principal instrumento de transformação social.

Ainda no lançamento, representantes de escolas da rede pública poderão credenciar suas instituições para a participação gratuita de estudantes durante o festival. Terão prioridade de atendimento as instituições que participarem desse evento. A iniciativa possibilita e fortalece a fruição artística no processo que envolve o encontro da criança e do jovem com obras artísticas, impactando na formação desses indivíduos.

O público presente também poderá se inscrever na Oficina de Formação “Cultura Infância e Vivência Artística – um encontro para adultos que convivem com crianças”, ministrada pela atriz, performer, produtora, gestora cultural e pela primeira vez exercendo o papel de crítica teatral do festival, Isabela Silveira.

A atividade, com duração de seis horas, que acontecerá no dia 19 de setembro no Teatro do Cuca, proporciona um espaço de reflexão sobre processos de acolhimento, boa convivência, valorização da diversidade e refinamento da sensibilidade estética de crianças de 0 a 12 anos.

Dinâmicas individuais e coletivas serão trazidas a fim de mobilizar valores que contribuam para o interesse de crianças e adultos pela vivência artística e cultural. Público-alvo: educadores, familiares, gestores, cuidadores e interessados na temática. Vagas limitadas. Inscrição: 1kg de alimento estocável.