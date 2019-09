Audiência pública nesta terça sobre o shopping popular de Feira de Santana

Acontece nesta terça-feira a audiência pública na Camara de Vereadores de Feira de Santana sobre o polêmico shopping popular em construçao no antigo Centro de Abastecimento.

A audiência foi marcada após uma série de protestos de feirantes e camelôs que serão relocados do centro da cidade para o shopping.

É esperada a presença do empresário Elias Tergilene, executivo do grupo que em parceria com a Prefeitura constrói o empreendimento.

LEIA TAMBÉM: