Demora no laudo do Sarkis leva à desconfiança que prédio está ‘condenado’ e Prefeitura sofre pressão dos donos

O laudo técnico sobre as condições de uso do edifício Sarkis não seriam nada animadoras e a Prefeitura de Feira de Santana estaria sofrendo pressão dos donos do imóvel, pois o mesmo estaria condenado à demolição.

Essa é a versão, corrente nas ruas, que explica a demora da Prefeitura de Feira de Santana em divulgar o resultado da perícia feita no imóvel que está interditado há cerca de dois meses.

O edifício tem um ‘histórico’ de problemas com o solo. Feito com alicerces tipo ‘sapatas’, o Sarkis foi construído na década de 60.

“Mesmo que o prédio seja liberado, quem vai assinar o “habite-se?”, perguntou um engenheiro que não quis se identificar, insinuando que ninguém vai se responsabilizar pelo ato.

Leia também: