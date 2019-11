25 de novembro, Dia Municipal do Samba-de-Roda em Feira de Santana

Desde 2011 que está em vigor lei municipal que estabelece o dia 25 de novembro como o Dia Municipal do Samba no município de Feira de Santana.

Ontem (domingo) na sede da Quixabeira da Matinha, o dia foi marcado por um bate papo sobre as questões que envolvem o samba-de-roda que é patrimônio imaterial do Brasil.

A conversa foi aberta pelo sambador líder do grupo, Guda Moreno, com a participação da dona da casa, Chica do Pandeiro, viúva de Coleirinho da Bahia.

Na roda do terreiro estavam também os jovens músicos envolvidos com o samba-de-roda feito na Matinha: Jadson, Emerson , Antônio , Erick, Diego , Robson, Ariel , Djvan, João Pedro e Zezé.

Presença também de professores, o escritor Carlos Neves, professores e universitários, e de Clarice Libânio com equipe representando o setor cultural da indústria Belgo Bekaert Arames que tem uma unidade filial no Centro Industrial do Subaé (CIS) em Feira.

Este ano a Belgo promoveu, numa parceria com ONG Favela é Isso Aí e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local.

A iniciativa envolve uma série de ações que visam desenvolver, fomentar e fortalecer o setor artístico e cultural de Feira de Santana e prêmio em recursos financeiros para fortalecimento de projetos socioculturais locais, como é o da Quixabeira, selecionado através de edital.

Apó o bate papo, onde foram lembradas as origens e os ‘estilos’ desse samba peculiar, a festa continuou com muita música.