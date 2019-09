Belgo Bekaert lança edital do ‘Prêmio Cultura e Desenvolvimento’ em Feira de Santana

Promovido pelo Belgo Bekaert Arames e realizado em parceria com ONG Favela é Isso Aí, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local propõe uma série de ações que visam desenvolver, fomentar e fortalecer o setor artístico e cultural de Feira de Santana.

No ano passado, nove iniciativas locais foram contempladas com Prêmio de até 7 mil reais para desenvolvimento de suas ações, que puderam ser conferidas na Mostra Final, realizada em novembro na Praça Fróes da Motta.

Na edição de 2018 foram realizados 58 eventos contemplando cerca de 200 artistas e 23 territórios/instituições. Ao todo, mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas pelos eventos dos projetos.

Neste ano o Prêmio selecionará, por meio de edital, 10 projetos socioculturais que receberão, além do apoio financeiro, formações e acompanhamentos das ações durante aproximadamente oito meses, culminando na Mostra da Diversidade Cultural, com apresentações de todos os grupos contemplados, prevista para março de 2020.

Os interessados poderão participar do workshop de apresentação do edital e regulamento, que acontece nesta segunda-feira,2, às 19 horas, no SESI do Alto do Cruzeiro, que também é parceiro da iniciativa. O evento será oportuno para esclarecimento de dúvidas sobre o prêmio e a forma de inscrição. O regulamento do Prêmio já se encontra disponível para consulta em:

https://drive.google.com/file/ d/1glQ_aLXIbpFRpm9ZD7s56bP_ bzo5L7j0/view.

Sobre a Belgo Bekaert Arames – A Belgo Bekaert Arames foi fundada em 1º de março de 1997, resultado de uma joint venture entre o maior grupo siderúrgico do mundo, a ArcelorMittal S.A., e o maior produtor mundial de arames, a N.V. Bekaert.

Referência global na fabricação de aço, a ArcelorMittal está presente em 61 países, atendendo ao mercado siderúrgico com produtos de alta qualidade. Líder no mercado de arames, a N.V. Bekaert Arames possui mais de 130 anos de atuação, com presença em mais de 120 países.

A Belgo Bekaert Arames é líder no mercado brasileiro de arames. Atualmente a empresa possui unidades em Contagem e Sabará, em Minas Gerais; Osasco e Sumaré, em São Paulo e Feira de Santana, na Bahia.