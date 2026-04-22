Cadê Antônio Guimarães?

Passa mais gente naquele portão do Paço perguntando por ele do que pelo Prefeito. Sem exagero. Primeiro, a porta de perguntar pelos Prefeitos sempre foi a principal, a da Senhor dos Passos, ali não, ali é a entrada para o estacionamento e o acesso mais privativo do Paço, ali é com Antônio Guimarães que você fala antes de entrar. Por ali, nos últimos anos passaram três prefeitos. Guimarães é da Guarda Municipal desde 2011 e poucas vezes saiu daquele posto. Tem carisma, acuidade mental e informação. Observa tudo com humor, inclusive a política, e por isso com refinamento acima da média. Tem o que dizer a quem entra e sai, e responder a quem lhe pergunta com a conveniência que o lugar lhe impõe e ele segue com descontraído rigor.

Lembro que uma vez passou, um tempo, fora desse portão do Paço da Feira. Serviu no prédio da Procuradoria, alguns meses, (que por sinal está fechado mais uma vez…!) ali perto da praça do Lambe-Lambe. Voltou rápido. Era governo Colbert. Ano passado Zé Ronaldo o reencontrou, ele permaneceu.

Mas de uns dias pra cá, cadê, Antônio? Fui e voltei tantas vezes do cafezinho na Secom e não o vi. Até que semana passada, perdi a timidez de repórter, e perguntei a um colega dele. Apois, me respondeu: Antônio está de licença, licenças prêmios, nove (!?) meses.

Aproveite, Guimarães.