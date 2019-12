As estruturas para os boxes já estão em fase de montagem no shopping popular implantado em area do centro de abastecimento de Feira de Santana.

O polêmico empreendimento foi concebido para abrigar os camelôs que ocupam as calçadas do centro, principalmente a rua Sales Barbosa.

Sem cronograma para termimar, a obra consumiu da municipalidade cerca de 13 milhões e mais a área física.

