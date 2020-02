Colbert fala na Câmara de Vereadores sobre os projetos da Prefeitura para Feira neste ano

Funcionamento do BRT, inauguração do Centro Comercial Popular, obras de requalificação do centro da cidade, duplicação dos viadutos Chico Pinto e Wilson da Costa Falcão, ampliação e duplicação de avenidas, além da implantação da iluminação de LED na cidade.

Essas obras e realizações farão de 2020 o ano de maior volume de investimentos na história de Feira de Santana, foi o que disse o prefeito Colbert Martins Filho durante o discurso na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã de segunda-feira, 03.

Colbert voltou a falar sobre a inauguração do Centro Comercial Popular, prevista para o mês de março.

“Com um investimento de 38 milhões de reais, executaremos a primeira etapa do projeto Novo Centro, como foco na mobilidade urbana. Serão totalmente requalificadas, neste projeto, as avenidas Senhor dos Passos e Olímpio Vital e as ruas Barão de Cotegipe, Barão do Rio Branco, Marechal Deodoro, Conselheiro Franco, Visconde do Rio Branco, Recife e Sales Barbosa, Intendente Rui, Herminio Santos“.

O prefeito acrescentou que “além de uma nova pavimentação, essa área central da cidade vai voltar a contar, como no passado, com árvores, assentos para o repouso, calçadas livres para o povo, acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, sinalização moderna e completa, a exemplo de sinais sonoros e pisos elevados para a redução da velocidade dos automóveis”.

O prefeito também destacou o investimento na área da iluminação pública, que será dotada de lâmpadas de LED.

“Este é um projeto prioritário da nossa administração, que já terá início agora em fevereiro. Na próxima sexta-feira, começamos a instalar essas lâmpadas pelo bairro Rua Nova”, ressaltou Colbert.

Ele informou que nesta primeira fase a Prefeitura vai instalar até 7 mil luminárias de LED com lâmpadas de LED.