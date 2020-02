Micareta de Feira divulgada em Salvador antes do Carnaval; Colbert anuncia atrações

A Prefeitura de Feira de Santana fez pela primeira vez uma ação ousada de divulgação da Micareta de Feira aproveitando a visibilidade do Carnaval de Salvador.

As grandes atrações já contratadas pela Prefeitura de Feira de Santana foram anunciadas na noite desta quinta-feira, 6, pelo prefeito Colbert Martins Filho, durante lançamento no Paris 6 Bistrô, Shopping da Bahia, em Salvador.

O cantor Bell Marques é a primeira grande atração na abertura da festa, na quinta-feira, 23 de abril. O É o Tchan passará pelo Circuito Maneca Ferreira (av. Presidente Dutra) na sexta-feira, 24. E no domingo, 26, Jau tem horário marcado com o folião, às 10h.

O cantor Tony Salles, do Parangolé, também puxará o folião pipoca, na quinta, assim como Unha Pintada, que cantará em um trio-elétrico fixo, entre os cruzamentos das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria, e uma atração de frevo, cujo nome ainda não foi divulgado, também será levada para a avenida. Como no domingo, a festa no sábado, 25, vai começar cedo. A Prefeitura ainda não definiu quem abrirá o desfile nesse dia. Vão se somar aos nomes do cenário nacional os artistas locais.

Em 2020, a folia promete fazer jus ao tema “A festa é você quem faz”. Sendo assim, para dar mais visibilidade à Micareta e convidar o público a curtir os quatro dias de avenida, a Prefeitura se antecipou com o lançamento a dois meses e meio da abertura, realizando esse evento em Salvador. A festa de divulgação reuniu empresários, jornalistas, radialistas e influenciadores digitais.

“Uma festa que chega aos 90 anos reunindo alguns dos maiores nomes da música para o folião sem corda, tem que sair dos limites de Feira. É digna de ter a repercussão de toda a imprensa. E é por isso, que estamos resgatando esse lançamento em Salvador, que coincidiu ser no mesmo dia da divulgação do Carnaval, e iremos intensificar durante a festa da capital”, afirmou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges.

SEGURANÇA

Edson Borges destacou que assim como no ano passado, será montada uma plataforma no canteiro central da avenida para garantir as forças de segurança uma melhor visibilidade do circuito. As câmeras de reconhecimento facial, mais uma vez, também serão instaladas.

“Desde o ano passado, principalmente, que as polícias militar e civil, nossas grandes parceiras, investiram bastante em tecnologia na segurança da festa. Além disso, existe todo um trabalho em conjunto para proporcionar tranquilidade ao folião, como o início dos desfiles durante o dia. Portanto, a imagem que temos de uma festa violenta é um mito e não corresponde com a verdade”.

fonte:Secom