Candidatura de Targino Machado ‘caiu do telhado’

por Adilson Simas

ACM Neto no Bahia Notícias:

Presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse que não veta a pretensão do deputado estadual Targino Machado (DEM) de querer ser candidato a prefeito de Feira de Santana, mas o democrata soteropolitano afirmou que quer a união do grupo na cidade.

“Não me cabe autorizar nem vetar a pré-candidatura dele. Temos conversado no sentido de promover uma ampla frente em Feira. Trabalharei, ao lado de José Ronaldo [ex-prefeito de Feira de Santana], para que todos estejam no mesmo palanque. Tal como estamos fazendo em Salvador. Ele tem o direto de se colocar, mas, na hora certa, vou fazer de tudo pra termos um só candidato“, disse Neto ao Bahia Notícias. AQUI

Memória – No tempo do filósofo Adolfo de Xepa, quando uma pretensão era descartada sutilmente, ele dizia sem pensar duas vezes:

A candidatura caiu do telhado

Adilson Simas é jornalista