Festival de Sanfoneiros de Feira abre as inscrições

Forró, baião, quadrilha, xaxado e xote. O ritmo pode até variar mas o maestro da festa nordestina é o sanfoneiro. Invariavelmente acompanhado do triangulo e da zabumba, esse trio embala o arrasta-pé na época do São João.

Na pegada dessa tradição, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), através do Centro de Cultura e Arte (Cuca), promove a 10ª edição do Festival de Sanfoneiros.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de março e os músicos devem se inscrever através de um formulário online disponível AQUI.

O evento está programado para o dia 20 de maio.

Os interessados em participar do Festival, podem acessar o Edital Completo com as regras do evento e também o Site do Cuca, onde tem todos os detalhes.

foto:Luizinho Pé Quente, ganhador do festival em 2014.