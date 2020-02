Marcado para março o 11° desfile de muladeiros nas ruas da Feira

No dia 1º de março acontece o desfile dos muladeiros pelas principais avenidas da cidade, no 11º Encontro de Muares de Feira de Santana

A saída será às 10h da rua Campina Grande, próximo ao viaduto da avenida Maria Quitéria.

A expectativa é que a cidade receba cerca de 400 animais, oriundos de cidades da Bahia e de outros estados brasileiros, como Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe.

De acordo com o organizador do evento, Carlos Alberto Ferreira de Souza, mais conhecido como Carlô (foto), o encontro feirense é o segundo maior do país.

“Ficamos atrás apenas do evento que acontece em Iporá, em Goiás, onde estivemos representando Feira de Santana e a Bahia, e testemunhamos um evento com a presença de cerca de 4.500 muares“.

Para o encontro em Feira é esperada a vinda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, além de criadores conhecidos como Fernando Abati, de Minas Gerais e Zenobio Cedraz, do município de Valente, na Bahia.