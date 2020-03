Críticas ao shopping popular repercutem nas redes, audiência marcada para dia 12

Após a Ação Civil Pública movida na Justiça pela Defensoria do Estado da Bahia em defesa do comércio informal de Feira de Santana frente à construção do ‘Shopping Popular” em área do Centro de Abastecimento, o assunto Shopping Popular voltou a repercutir nas redes sociais. Usuários criticam cláusulas do contrato que estipulam altas taxas condominiais e apreensão de mercadoria no caso de inadimplência.

O contrato basicamente não avisa quanto de taxa condominial vai ser, só diz que vai ter uma ai e o ministério público ainda disse que se eles não conseguirem pagar, o camelô é proibido de comercializar por 35 anos no comércio de feira e região. — camomila (@proletarigada) February 28, 2020

Internautas também argumentaram que o projeto promove a gentrificação da cidade, empurrando os ambulantes para locais menos valorizados e, na prática, inviabilizando o comércio informal. Os argumentos ecoam com os da Defensoria Pública, que afirma que “O Shopping Popular é, na realidade, um empreendimento que acirra o processo de gentrificação e privatização do espaço público”.



Fora a questão do difícil acesso aquela área, não tem nenhum ponto de ônibus perto, o que claramente vai dificultar a venda dos ambulantes. A questão é que querem jogar geral para um espaço menos valorizado da cidade, justamente para impor dificuldade perante as vendas. — ???? (@orquideasmortas) February 28, 2020

Uma audiência pública com microfone aberto para discussão está marcada para as 16h do dia 12 de março na Praça Bernardino Bahia.

Gente vai rolar uma audiência pública dia 12 de março na praça Bernardino Bahia, ás 16h onde a galera vai falar mais sobre o que tá acontecendo, e hoje vai ter uma entrevista rádio sociedade Frei Cal, às 14h pra quem quiser saber mais sobre ? — camomila (@proletarigada) 29 de fevereiro de 2020

Leia também: