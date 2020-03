Feira tem Teatro está de volta com programação de março e abril

O Projeto Feira tem teatro está de volta em sua 3ª edição e apresenta sua programação bimestral, no Centro Universitário de Cultura e Artes (Cuca), em Feira de Santana

Em março, nos dias 20 e 21, será comemorado o mês do teatro e circo com dois espetáculos . Às 19h, na sala 09 do Cuca, começa a programação com a comédia: Secretária da beira do cais.

Às 20h, no Teatro Universitário: Nelson em Jogo. No espetáculo, dois contos de Nelson Rodrigues.

Em abril,17 e 18, o projeto apresenta o mais novo espetáculo do Grupo Cordel. O grupo investiga a história da grande heroína Maria Quitéria. Mulher feirense que se vestiu de homem para lutar nas batalhas pela independência da Bahia.

Ingressos :

R$30,00(INTEIRA POR ESPETÁCULO) R$15,00 (MEIA POR ESPETÁCULO) – INGRESSO DUPLO PARA ASSISTIR AOS DOIS ESPETÁCULOS: R$ 50,00 (INTEIRA) R$25,00 (MEIA)

CLASSIFICAÇÃO: 14 ANOS