“O reggae de Caetano Veloso” com Marcos Heynna em Salvador e Feira

Nos dias 12 e 14 de março, o cantor e compositor baiano de Feira de Santana Marcos Heynna lança a segunda temporada do show “O reggae de Caetano Veloso”, em que executa grandes clássicos do Caetano, com releituras e arranjos nas células rítmicas do reggae music.

Em 2019 a primeira temporada aconteceu em duas datas consecutivas e no mesmo local. Desta vez, as apresentações acontecem em locais diferentes, a primeira será no dia 12 de março (quinta-feira), no Eu Vi Um Lugar Diferente (Pituba, Salvador) e a segunda no dia 14 de março (sábado), no Seriguela Petiscaria (Kalilandia, Feira de Santana). Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla ou via direct.