Targino sai da liderança da oposição e assume a do DEM na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Targino Machado assumiu nesta terça-feira (3) a liderança do Democratas na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O parlamentar ocupa o posto deixado pelo deputado Sandro Régis, que foi conduzido ao comando da oposição na Casa. Targino deixa a liderança da minoria para se dedicar à sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana.

“Passo o bastão para me dedicar à pré-candidatura a prefeito, ouvindo o povo e as lideranças políticas”, afirmou. “Vou, também, me dedicar à liderança do nosso Democratas na Casa, dando continuidade do processo de fortalecimento do partido no Legislativo e na sociedade, apresentando nossas pautas e buscando sempre o diálogo com o povo da Bahia”, complementou.

Targino agradeceu a confiança da bancada de oposição durante sua liderança e afirmou que Sandro Régis tem todos os requisitos para o posto. “Tivemos um ano bastante produtivo, trazendo para o Legislativo os problemas que atingem o povo da Bahia e travando o embate necessário nas pautas que entendemos ser prejudiciais para os baianos. Acredito que o líder Sandro, deputado competente e experiente, dará continuidade a esse trabalho com brilhantismo”, disse.