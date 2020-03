Prédio sede do Montepio dos Artistas Feirenses está se deteriorando pelo abandono

O prédio sede da Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses, entidade fundada há 144 anos pelo padre Ovídio Boaventura, está se deteriorando pelo abandono a que está exposto há mais de uma dezena de anos.

Reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Feira de Santana em 2008, o prédio é uma construção antiga, erguida na Rua Conselheiro Franco, no centro comercial da cidade, vizinho ao prédio (esse já em ruínas..) da Filarmônica 25 de Março.

A Associação de Monte Pio de Artistas Feirenses era uma entidade assistencialista preocupada com a situação social da região, destinada a ajudar trabalhadores menos favorecidos como pedreiro, sapateiro, pintor entre outros. Fundada em 08 de setembro de 1876 a entidade foi a primeira instituição previdenciária do país.

No estatuto original do Monte Pio está a obrigação de ajudar aos desamparados com auxílio desemprego, auxílio funeral, auxílio doença, pequenos empréstimos e até ajuda para o enxoval de casamento das “moças pobres”. Além do Montepio, o padre Ovídio (que é nome de praça e tem uma estátua de corpo inteiro afixada próximo à Catedral) criou também as fundações Nossa Senhora de Lourdes e a Filarmônica Vitória.

O Montepio, que está hoje praticamente inativo embora juridicamente esteja em funcionamento, é detentora de um patrimônio imobiliário de fazer inveja. Somente na Conselheiro Franco, onde está um dos metros quadrados mais caros da cidade, ela possui mais três imóveis que se somam mais oito distribuídos em diversos logradouros.

A situação da fachada está razoável. Mas quando se entra no prédio é que se vê o quanto o abandono está fazendo estragos. O telhado do auditório está avariado e há infiltrações e rachaduras nas paredes. Nada funciona no seu interior, além de uma loja no térreo.

O Montepio é mais um imóvel histórico esquecido em Feira de Santana. Alguém tem que tomar uma providência.