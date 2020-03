Lídice da Mata: Bolsonaro humilha o Nordeste

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) usou as redes sociais, ontem,quinta-feira (5), para criticar o comportamento do Governo Federal com relação ao Nordeste. E

No Twitter a parlamentar baiana lembrou que o presidente Jair Bolsonaro continua retaliando a Região Nordeste, que recebeu apenas 3% das novas concessões do Bolsa Família, enquanto o Sul e o Sudeste ficaram com 75% do montante.

“A nossa região concentra mais de 36% dos brasileiros que estão em situação de pobreza e extrema pobreza e eles parecem querer a multiplicação deste índice. Este governo humilha os nordestinos com requintes de crueldade”, avaliou.

Também nas redes sociais, a deputada federal defendeu a demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ineficiência.

“Os neoliberalistas gostam de falar em meritocracia. Se eles levassem isto realmente a sério, o ministro Paulo Guedes deveria ser demitido pelo seu pífio desempenho no primeiro ano à frente da Economia do Brasil.”

Dados do próprio governo apontam que o PIB do País, que é a soma de todas as riquezas geradas, cresceu apenas 1,1% em 2019, sendo o pior desempenho do primeiro mandato de um presidente desde 2003.