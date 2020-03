tá tudo mudado, lá embaixo, no centro de abastecimento com a chegada do shopping.

bié e santinha vieram cá pra cima, na praça do tropeiro, recente, alugaram um boxe.

pois chega a prefeitura que resolveu reformar a praça e fecha o comércio dos bares.

essa semana encontrei o casal nas imediações do lambe-lambe. esse resumo do tropeiro foram eles que me fizeram. quem os alugou talvez soubesse do despejo iminente…

– e agora? – perguntei

bié abriu aquele sorrisão que lhe sai também pelos olhos e quando ia falar santinha atalhou, ligeira, decidida: vamos voltar lá pra baixo…

‘lá pra baixo’ é no galpão onde esse vídeo aconteceu há meia dúzia de anos.

clique: