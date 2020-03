Prefeitura de Feira chamou mais 15 pedagogos do concurso de 2018

A Prefeitura de Feira de Santana convocou mais 15 pedagogos aprovados no concurso público homologado em dezembro de 2018. Eles tem 30 dias para apresentar documentação exigida à Secretaria de Administração. Serão professores nas séries iniciais.

A nomeação dos aprovados – ampla concorrência, cotas indígenas ou afrodescendente, ou aluno de escola pública ou bolsista de escola particular, com notas que variam de 82,5 a 80 pontos, será publicada de acordo com as necessidades.

Os convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, à avenida Sampaio, 344 – Centro. A lista com os documentos e nomes podem ser vista na edição do Dário Oficial de sábado – www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br.

Caso o candidato não compareça no prazo estipulado, no prazo estipulado no Edital de Abertura de Inscrição do Concurso, ou não apresente a documentação acima elencada, perderá o direito à nomeação e ao consequente ingresso no serviço público municipal.