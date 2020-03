Camelôs de Feira querem um “reordenamento” sem expulsão do mercado informal

Um grupo de camelôs de Feira de Santana que rejeita os termos do contrato de locação do shopping popular fechou mais uma vez o cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos, no centro da cidade, provocando uma mudança total no tráfego de veículos e na rotina do comércio durante a manhã desta terça-feira.

“Não queremos despejo”, diz um panfleto distribuído no local. Os camelôs mudaram o discurso, que antes era focado contra as taxas cobradas pelo shopping popular e agora se concentra na permanência deles no local de trabalho.

Ou seja, os camelôs propõem ao governo municipal uma nova forma de “requalificação do centro” que os inclua e não os rejeite.

“Para reorganizar o centro da cidade não é necessário tirar os trabalhadores e pais de família das ruas. Existem camelôs que querem ir para os shopping mas existem os que não querem”.

A Prefeitura ainda não se pronunciou sobre a manifestação.

Nesta quarta-feira, amanhã, os camelôs fazem uma assembleia na praça Bernardino Bahia, às 16 horas.

