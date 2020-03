Eleição 2020: PTB em Feira completa chapa de candidatos a vereador

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Feira de Santana já está com a chapa de candidatos a vereador completa com 32 nomes já ‘testados’ em outras eleições, ou seja, todos foram candidatos a vereador em alguma eleição passada.

Esse grupo foi resultado de um trabalho de arregimentação de dois líderres políticos – Pedro Paulo (foto)e Paulo Beca – que fizeram reuniões periódicas, há dois anos, avaliando as possibilidades eleitorais de cada membro levando-se em consideração o coeficiente eleitoral.

O fato de não haver este ano coligações partidárias nas eleições proporcionais tornou o “grupo de Pedro Paulo e Beca” (que só decidiu pelo ingresso no PTB há poucos dias) cobiçado por muitos outros candidatos., pelo fato de que todos os que o compõem tiveram o mesmo nível de votos nas eleições passadas, variando de 1.000 a 1.500.

Pedro Paulo é presidente da legenda que segundo ele deverá se coligar na majoritária com o candidato do grupo liderado por José Ronaldo. Ele acredita que o grupo poderá eleger no mínimo dois vereadores na eleição de outubro.