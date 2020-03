Nota da Administração Central da UEFS | Covid-19

Em virtude da definição de pandemia do Coronavírus, pela Organização Mundial da Saúde, dos casos confirmados em Feira de Santana e Salvador, e considerando as recomendações do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Vigilância Epidemiológica do Município, a Administração Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) comunica que adotará as seguintes medidas de distanciamento social, com efeito imediato, para conter a proliferação do Covid-19:

– Suspender eventos que promovam grandes aglomerações, como simpósios, palestras, programações culturais e esportivas;

– Suspender as atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uati);

– Suspender as aulas de oficinas artísticas do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), e fechar, temporariamente, o Teatro do Cuca;

– Suspender a entrega de cartões de acesso ao campus, no pórtico da Instituição;

– Suspender viagens nacionais e internacionais, bem como a recepção de pessoas de outras localidades (palestrantes, professores, estudantes) para participação em eventos ou bancas examinadoras. Recomenda-se que, no caso das bancas, seja avaliada a utilização de outros recursos como videoconferências ou pareceres;

– Suspender todas as atividades do Laboratório de Atividade Física (LAF);

– Concluir, até o dia 20/03/2020, as atividades práticas e estágios curriculares, que incluam o atendimento ao público, nos cursos de graduação;

– Fechar temporariamente os museus para visitação do público;

As medidas acima citadas estarão em vigor até que se estabeleça a normalidade da situação que envolve o Covid-19.

A Universidade também destaca que, baseando-se no cenário atual e nas orientações das autoridades sanitárias, estão mantidas as aulas dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como as atividades administrativas, no campus e nas unidades externas. Quaisquer orientações diferentes destas poderão ser adotadas, a qualquer momento, quando julgadas pertinentes.

Em tempo, reitera que o Grupo Gestor de Situação da Uefs, criado desde a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, com o intuito de acompanhar o cenário da propagação do COVID-19, tanto em nível nacional como no município de Feira de Santana, além de propor e articular a execução de medidas preventivas e de contenção internamente na nossa Universidade, segue organizando atividades educativas e de combate à proliferação do vírus.

Membros da comunidade universitária que percebam a presença de sintomas como tosse, coriza, febre, e dificuldade de respirar (dispneia) não devem comparecer à Instituição. A ausência deverá ser justificada, via meio eletrônico, junto aos colegiados (estudantes), departamentos (professores) ou setores (técnicos-administrativos). Nestes casos, é preciso seguir as orientações do Ministério da Saúde. O mesmo deve ocorrer com as pessoas que tenham retornado de viagem recente de algum país com registro de transmissão do Coronavírus.

Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e confirmados, devem notificar imediatamente, em até 24 horas, à Vigilância Epidemiológica do Município, pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (75) 3612-6613, (75) 3612-6639, (75) 3612-6607. Membros da comunidade universitária residentes em outros municípios devem procurar a unidade de saúde mais próxima.

Por fim, vale lembrar que além das medidas que a Instituição está adotando, cada indivíduo, através de suas atitudes, compõe a cadeia de co-responsabilidade no enfrentamento desta pandemia, que já é, certamente, o maior desafio da humanidade na década que se inicia.