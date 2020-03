Quinto caso de coronavírus em Feira: mulher veio dos EUA

Feira de Santana registra mais um caso de Coronavírus, o de número 5. Trata-se de uma mulher, residente no município, 50 anos de idade, com histórico de viagem a Houston e Nova York, nos Estados Unidos.

O diagnóstico é resultado de exame no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen) neste domingo, 15. O marido dela, que a acompanhava na viagem, também foi examinado e, felizmente, não contraiu o vírus.

De acordo com o Comitê Gestor Municipal de Ações de Controle ao Coronavírus, a paciente se encontra em quarentena domiciliar sob monitoramento da Secretaria de Saúde. Seu estado de saúde é estável, por isso não há motivo para tratamento em uma unidade hospitalar.

A Vigilância Epidemiológica já está realizando a notificação e monitoramento de pessoas com as quais a mulher tenha tido contato. Ela já chegou da viagem apresentando sintomas, procurou assistência imediatamente e se isolou até sair o resultado.

No total, até o momento, são cinco casos de Coronavírus diagnosticados em Feira de Santana, todos importados ou de transmissão familiar.

A Secretaria de Saúde do Município reforça o apelo a pessoas que viajaram a países ou estados onde já existe transmissão. Todas devem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, no prazo máximo de 14 dias após o retorno. Estão disponíveis os telefones 3612-6639, 3612-6613 ou 3612-6607.

Durante a noite, finais de semana e feriados, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município localizada no bairro Mangabeira está disponível para atendimento. Basta passar nas informações através dos números (75) 9 8150-3347, (75) 9 8170-9460.

