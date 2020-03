Shopping popular vai abrir “com corona ou sem corona” , diz Elias

Em áudios vazados com a voz de empresário Elias Tergilene, ele diz que vai abrir o shopping popular no final do mês, “com corona ou sem corona”, e completa: “eu vou botar pra fuder..”.

Os áudios foram repercutidos hoje pelo radialista e pré candidato a prefeito de Feira de Santana, Carlos Geilson e foram atribuídos a uma conversa do dono do empreendimento com o secretário municipal e ex vice-prefeito, Borges Júnior.

Em um trecho, Elias diz “eu vou espalhar mas redes sociais que eu te comprei…”, mas não se ouve a voz de quem com ele estaria conversando.

