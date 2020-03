Adiada realocação de camelôs para ‘Shopping Popular’

A retirada e relocação dos vendedores ambulantes cadastrados no Centro Comercial Popular, que deveria acontecer até o último domingo, 29, foram suspensas por tempo indeterminado. A medida, adotada pelo prefeito Colbert Martins Filho, está sendo divulgada pela Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec).

O adiamento atende as recomendações de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Prefeitura, o decreto com o adiamento vai ser publicado no Diário Oficial Eletrônico na edição desta terça-feira, 31. Até o momento, a edição 1265, já publicada, não traz o decreto.

O secretário da pasta, Antônio Carlos Borges Junior, explica que a situação nesse momento requer cuidados com a saúde pública e está de acordo com os decretos de Calamidade Pública e do fechamento do comércio. “Estamos preocupados e tomamos a decisão com perspectivas futuras. Faremos um novo agendamento assim que esse momento for superado”, afirmou.

O secretário disse também que um novo plano de ação será realizado para a tarefa de retirada dos vendedores ambulantes das ruas e sua transferência para o Centro Comercial Popular, em sintonia com o planejamento da execução das obras do projeto Novo Centro.

