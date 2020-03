Cancelamento das festas de São João em Feira: “é muito provável”, diz secretário

O secretário de Cultura de Feira de Santana, Edson Borges,admite que “é muito provável” que a exemplo da. Micareta, as festas juninas patrocinadas pela Prefeitura sejam canceladas esse ano em razão da pandemia.

Algumas cidades da Bahia e de outros Estados do Nordeste já anunciaram o cancelamento desses eventos, a exemplo de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Os festejos juninos em Feira acontecem principalmente nos distritos rurais do município.

