Zé Neto visitou a produção de máscaras do Instituto Recicla em Feira

Na manhã desta segunda o deputado Zé Neto (PT) realizou uma visita ao CETEP – Centro Territorial de Educação Profissional-, no bairro Pedra Ferrada, para ver de perto a produção de máscaras confeccionadas por 35 costureiras que fazem parte do Instituto Recicla, representado pela presidente Luciene dos Santos e pela vice-presidente Rafaela Lopes.

O Instituto, atualmente, conta com o apoio de costureiras de diversos bairros de Feira, a exemplo de Asa Branca, Campo Limpo e George Américo e do distrito de São José (Maria Quitéria), que produzem 5 mil máscaras por dia.

Com o apoio do Governo do Estado através da CAR, elas fabricam as máscaras para hospitais e comunidades, ajudando no combate a transmissão do Coronavírus.