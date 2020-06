Trajetória do escritor feirense Fernando Ramos é retratada em vídeo, veja

O lobisomem de Feira de Santana é o título de um dos romances do escritor feirense Fernando de Souza Ramos, que nasceu em 1931 e morreu em 2008, deixando um importante legado literário para a cultura da Bahia.

Além de O lobisomem de Feira de Santana, Fernando Ramos também escreveu os romances Uauá – Glória, Tramas e Pistoleiros, O Demônio e Os Enforcados, estes dois contemplados com o Prêmio Jorge Amado, do governo do Estado da Bahia. Sobre Os Enforcados, o escritor Adonias Filho escreveu: “Este romance é de alta qualidade literária, e há muito tempo não vejo obra de tão grande valor”.

Fernando Ramos também teve contos incluídos em duas antologias de escritores baianos, e seu nome está registrado na História Crítica da Literatura Brasileira: A Nova Literatura, do crítico e romancista Assis Brasil. Além da literatura, Fernando Ramos também se envolveu com o cinema.

Em 1955, participou, como ator, de Um crime na rua, curta-metragem do cineasta Olney São Paulo filmado nas ruas e na feira-livre de Feira de Santana. Na década de 1960 escreveu várias críticas sobre filmes no jornal Folha do Norte, e atuou, como assistente de direção, no filme Grito da Terra, longa-metragem do mesmo Olney São Paulo filmado no distrito de Bonfim de Feira.

A trajetória de Fernando Ramos é contada em vídeo exibido no Memorial da Feira, portal mantido na internet pela Prefeitura de Feira de Santana. Veja abaixo: