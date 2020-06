Projeto de um novo campus da UFRB em Feira ‘foi por água abaixo’

O sonho de um campus próprio e estruturado para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em Feira de Santana ‘foi por água abaixo’, está muito distante de se concretizar. A ‘bolsonarização’ da educação, além de problemas com a área adquirida por doação para a sua implantação, são os principais motivos do fracasso.

“Em um cenário de tanta incerteza que vivemos, estamos trabalhando para fortalecer a estrutura que possuímos atualmente em Feira. No momento não dispomos de previsão orçamentária para construção de um novo campus”, confessa o professor Jacson Machado Nunes, diretor da universidade em Feira.

A UFRB chegou a Feira há cerca de cinco anos, após 10 anos de implantada em área antiga da Universidade Federal da Bahia no município de Cruz das Almas. Funcionando em instalações alugadas no bairro do Sim, a comunidade universitária junto a setores da sociedade feirense mobilizou-se para adquirir uma área própria que foi finalmente conseguida após uma doação de um empresário local.

A doação pública foi feito por Edital mas logo encontrou entraves levantados pela Prefeitura de Feira de Santana por contrariar determinação constantes na Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo LOUOS – LEI Nº 1.615/92.

Segundo a Prefeitura, considerando os termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, o terreno de 50 hectares localizado no entroncamento da BR-116 com a BA-052 não atenderia aos critérios estabelecidos. A área está na zona rural do distrito Governador João Durval e a lei de uso do solo é uma lei urbana e só disciplina as construções dentro dessa área.