Sem medidas restritivas Feira pode chegar a 12 mil casos em 30 dias

Em um cenário COM intervenções de fluxo, mantendo-se as medidas atuais, o município de Feira de Santana

poderá ter em torno de 3300 casos casos acumulados em 30 dias . Já em um cenário SEM

intervenções de fluxo, com relaxamento das medidas de distanciamento social e movimentação entre

municípios, o município de Feira de Santana poderá ter mais de 12.000 casos casos acumulados em 30 dias.

A previsão está no primeiro boletim emitido por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana publicado no Portal Geocovid-19 nesta terça-feira (9).

Dados da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde são utilizados nas análises e comparados, evidenciando diferenças em casos e óbitos. Os pesquisadores argumentam que é preciso mais transparência e facilidade de acessos aos dados da epidemia.

O Boletim apresenta também cenários de projeções futuras, como possibilidades para trajetória da epidemia. Uma análise sobre estratégias de enfrentamento e flexibilização de medidas fecha o documento.O Boletim será editado regularmente, enfatizando as tendências e destaques sobre a evolução da pandemia.

Feira de Santana é o município onde ocorreu o primeiro caso da COVID-19 na Bahia. Segundo o portal o cenário pesquisado mostra que a situação “merece atenção das autoridades e da população em geral, pois após um período com lento crescimento de casos, o município enfrenta uma aceleração da epidemia nas últimas semanas.”

Acesse o Portal clique aqui