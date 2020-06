Pesquisadores pedem união de governos e população

Uma estratégia de mitigação que somente reduza a velocidade de crescimento dos casos não é suficiente, é necessária uma estratégia imediata de supressão que possa levar em pouco tempo à diminuição do número de novos casos diários, o que contribuiria para passarmos logo pelo pico da epidemia com o menor número de vítimas por COVID-19 e com retomada da atividade econômica, como outras cidades do mundo já conseguiram. A efetividade desta estratégia depende de uma união e compromisso das instituições públicas, instituições privadas e todos os cidadãos do município de Feira de Santana.

A conclusão e apelo acima está no primeiro boletim emitido por um grupo de pesquisadores do Portal Geocovid-19 lançado ontem (terça-feira 09) em Feira de Santana.

No estudo eles verificam que “houve um aumento do isolamento social na Bahia no final de Março, mas desde então há um comportamento decrescente do índice, embora não tenha retornado ao nível pré-pandemia. O isolamento social nos níveis atuais contribui, em parte, para a diminuição da taxa de contaminação, mas não é suficiente para que possamos ter uma redução real do número de novos casos”

E pedem que sejam implementadas “medidas de intervenção que aumentem este índice para, possivelmente, alcançarmos a supressão da epidemia”.

O Portal GEOCOVID-19 apresenta dados e projeções da COVID-19 para todos os municípios do Brasil. Este primeiro relatório apresenta uma análise dos dados da cidade de Feira de Santana – Bahia, por ser o município sede da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A UEFS, a partir do Programa de Pós-graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM), idealizou e coordena o Portal. Esta iniciativa começou com pesquisadores da startup GEODATIN, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCC), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e do Laboratório de Biossistemas da UFBA (Labbios), com divulgação de dados e projeções da Bahia e de seus municípios. Desde o mês de Abril, com apoio do projeto MAPBIOMAS e da startup Solved, o Portal passou a divulgar dados e projeções de todos municípios e unidades da federação do Brasil e conta com pesquisadores de múltiplas áreas do conhecimento.

O comitê do portal GEOCOVID e do Boletim GEOCOVID é composto por 15 pesquisadores das universidades Estadual de Feira de Santana e Federal da Bahia além de representantes de entidades de pesquisa e consultoria. São eles: Angelo Loula (UEFS), Rodrigo Calumby (UEFS),Gesil Amarante (UESC),Joselisa Chaves (UEFS),Jocimara Lobão (UEFS), Washington Rocha (UEFS), André Paternostro (CDM Group Consultoria), José Garcia (UFBA), Mateus Silva (UFBA), Elaine Barbosa (UFBA), Diego Costa (Geodatin), Cesar Diniz (Solved), Soltan Galano (Geodatin), Raphael Rosário (UFBA) e José Gabriel Castro (UFBA).

Acesse o portal: clique aqui