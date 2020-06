Vereadora pede ‘urgência’ na apuração do escândalo sexual que envolve procurador de Feira

Na condição de vereadora e mulher me sinto na obrigação de me manifestar. Esse episódio, embora ainda em apuração pela Polícia Civil e por uma sindicância aberta pelo Governo Municipal, nos causou perplexidade e repulsa. A posição é da vereador Eremita Mota, um das três vereadores com mandato na Câmara Municipal de Feira de Santana, sobre o escândalo sexual envolvendo o atual procurador geral do Município, Ícaro Ivvin.

Além de rechaçar toda forma de assédio, ela também repudiou a confissão da prática de atos sexuais no interior de um prédio da Administração Pública,feita pelo procurador e pela servidora que o acusa de estupro. “Isso demonstra o total desrespeito e falta de urbanidade”, disse.

Nós do PSDB Mulher, em especial as mulheres de Feira de Santana, exigimos uma apuração rígida dos fatos, independentemente da posição que os envolvidos ocupam na Administração Municipal. O assédio sexual no trabalho é crime e por isso exigimos do Governo Municipal uma apuração vigorosa do caso, com isonomia e com total urgência que o fato requer.