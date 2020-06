Um cafezinho pra João Libério

ia. O ‘elegemos’ presidente daquele ‘senadinho’. Homem do seu tempo e do seu meio, figura conhecida no comércio e na sociedade, foi vendedor, representante comercial, presidiu um tempo o clube de campo cajueiro de Feira de Santana. Ultimamente enfrentava a dureza das hemodiálises com galhardia e incontestável bom humor que o fazia querido de quase todas as ‘correntes’ que faziam ponto no café. A cadeira do presidente está vazia. João Libério foi embora ontem.

Essa foto, por incrível que pareça, foi feita há exatamente um ano, 20 de junho de 2019.

No auge da movimentação política que desaguou nesse esparro em que o Brasil está metido, a polêmica nas mesas do dom café, no boulevard, alcançava temperaturas altíssimas. João Libério era um dos que contribuía com o clima fervente das discussões. Fluente, bem informado, era a voz mais indignada da corrente do conservadorismo que, óbvio, era esmagadoramente majoritár