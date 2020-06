225 novos casos de Coronavírus em Feira nesta terça, número é recorde

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 trouxe um número recorde nesta terça-feira (23): 225 novos casos e 3 óbitos registrados. No total, o município já acumula 2.524 casos confirmados da doença e 46 mortes. Apesar disso, 29 pacientes se recuperaram da doença no dia, totalizando 778 recuperações. Atualmente, 55 pessoas estão internadas com Coronavírus.

Mesmo com os números em alta, o índice de isolamento social segue bem abaixo do ideal. Segundo a última atualização, está em 45,2%; especialistas afirmam que o ideal para o enfrentamento à pandemia é um índice de, ao menos, 70%.

Apesar disso, a Prefeitura segue implementando o plano de reabertura escalonada do comércio e mesmo de empreendimentos de maior porte, como o Shopping Boulevard, que abriu as portas quinta-feira passada.