Frei Cal faz live com Asa Filho sobre a cultura na Feira de Santana

Ex-vereador e radialista Carlos Rocha, conhecido como Frei Cal por ter pertencido à Ordem dos Capuchinhos, faz hoje às 19 horas, uma live com a participação do artista Asa Filho, sobre o tema “O Poder Público e a Cultura em Feira de Santana” (veja o cartaz).

Esta é a quarta live que o radialista faz desde que começou a pandemia. Frei Cal comanda o programa semanal “Sociedade e Você”, na Rádio Sociedade News, de onde já foi diretor. Focado sempre em temas relacionados ao Município e região, ele já levou para o debate figuras ligadas a movimentos negros e ao jornalismo. Ele também é co-apresentador e produtor do programa “Momento do Reggae” na Rádio Princesa FM.

Asa Filho é poeta, reconhecido mestre da cultura popular e proprietário do conhecido espaço de lazer e arte “Cidade da Cultura”. Revitalizador do ‘Reisado de São Vicente’, festa que acontece anualmente no distrito rural de Tiquarussu, Asa é uma das vozes mais atuantes na cultura regional.

A live, como se pode ver no cartaz, começa às 19 horas, na página de Frei Cal no instagram.