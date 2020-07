Colbert volta a restringir funcionamento do comércio em Feira

O agravamento do quadro da pandemia em Feira de Santana fez o prefeito do município, Colbert Filho (MDB) decretar mais uma vez o fechamento do comércio, deixando apenas os serviços essenciais em funcionamento, a partir de terça-feira próxima (7).

“A nossa terra sempre foi reconhecida pela força do comércio e da nossa gente. Mas diante do cenário que infelizmente estamos enfrentando, e priorizando a vida e a saúde de todos, decidi restringir novamente o funcionamento das atividades comerciais em nossa cidade”, disse o prefeito em comunicado oficial. A medida tem como objetivo ampliar as taxas de isolamento social, principal medida no combate ao coronavírus.

“Entendo as dificuldades enfrentadas por todos que vivem do comércio em nossa cidade, mas enfatizo que atualmente enfrentamos apenas um inimigo, o coronavírus. Vamos seguir com força e altivez que sempre tivemos em toda a nossa história”, explicou o Prefeito.

O município estava com o comércio funcionando de maneira escalonada e com medidas de controle pontuais em bairros mais afetados, O endurecimento novamente das restrições chega num momento em que praticamente houve um colapso no sistema de saúde, com todos os leitos de UTIS ocupados com pacientes infectados pelo vírus.

Nesta segunda-feira, o prefeito Colbert Filho concede uma entrevista coletiva à imprensa, através das redes sociais, quando deverá dar mais informações sobre o quadro pandêmico no municipio.