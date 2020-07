Zé Neto: unidades municipais não têm condição de atender pacientes com covid19

O deputado federal Zé Neto (PT) diz em vídeo divulgado no final da noite do sábado (4) que as “as unidades de saúde do município não têm condição de fazer atendimento adequado aos pacientes com suspeita ou infectados com covid19″, em resposta ao prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, que também em vídeo, explicou porque não acatou a ideia de construir uma unidade central exclusiva para atendimento a esses pacientes.(aqui)

“Ele rejeitou abrir esse pronto atendimento, mas o incrível é que esse pronto atendimento está sendo propagado pela Secretaria do Estado, pela Organização Mundial de Saúde, por todos aquele que entendem a necessidade de não misturar os pacientes, de ter um atendimento adequado.“, diz.

Zé Neto comenta que todas as policlínicas estão sobrecarregadas em Feira, inclusive a do Clériston Andrade. E que Feira pode ter “três ou quatro” pronto-atendimento.” Eu estou propondo que ele abra um. Que receba pacientes, que faça testagem, que teste a familia, que teste quem esteve com o paciente, que acolha o paciente, que volte pra casa ou vá pra o hospital mas quem tem que dizer isso é um médico especializado nesse atendimento”, completou.

O deputado também comenta que foi chamado de “leviano” por propor a central de atendimento e que “não adianta o Prefeito ficar agredindo o governo, o governador, a mim, ao secretário de saúde” e que “é hora de humildade, união, e olhar pra saúde do povo de Feira de Santana, e precisamos estar mais juntos e menos preocupado com o que vai acontecer na política”.

O vídeo