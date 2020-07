Comunidades quilombolas querem mais espaço na política e lançam pré-candidaturas

Diversas comunidades quilombolas na Bahia estão se preparando para as eleições municipais deste ano com pré-candidaturas de pessoas das próprias comunidades. Elas querem ampliar a representação e ocupar os espaços no poder político local, fortalecendo suas reivindicações e resistência culturais.

Em Feira de Santana delineia-se, até agora, três pré-candidaturas à Câmara de Vereadores, em três quilombos existentes no município: Matinha, Lagoa Grande e Candeal.

Em Biritinga, na região do sisal, duas mulheres quilombolas já são pré-candidatas oficiais assim como em Antônio Cardoso, na região metropolitana de Feira.

Na Matinha, distrito rural quilombola em Feira, o nome que desponta para a vereança é o do líder do conhecido grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha, Guda Moreno. O artista é amplamente conhecido por sua atuação cultural, tendo sido, inclusive, conselheiro de cultura do município.

No quilombo da Lagoa Grande, no distrito feirense de Maria Quitéria, os nomes vêm sendo discutidos em reuniões da associação local e é provável que nos próximos dias esteja definido um que vá disputar votos para a Câmara. O mesmo está acontecendo em Candeal.

Em Antônio Cardoso, a 47km de Feira, também cogita-se três candidaturas. Uma delas saída do quilombo Cavaco e outra de Paus Altos e do Gavião.

Em Biritinga, a 90 km de Feira de Santana, duas mulheres já estão com seus nomes lançados como pré-candidatas. Maria Jose de Jesus Santos, de 42 anos, conhecida como “Maria da Igreja” (foto) é pré candidata a vereadora pelo PCdo B. Ela é lavradora, moradora no quilombo de Trindade. E Arilma do quilombo Vila Nova.