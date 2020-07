Ex-vereador do PT de Feira oferece sítio na Matinha para Lula morar

O ex-vereador de Feira de Santana, Marialvo Barreto (PT) ofereceu um sítio que ele possui no distrito rural da Matinha para Lula e a namorada dele, Janja, residirem. O ex-presidente, conforme noticiário nacional, está à procura de um lugar para morar em Salvador, na Bahia.

“Estou franqueando minha chácara na Matinha para Lula morar. É UM LUGAR ADORÁVEL, banhado pelas sadias águas sertanejas do Riacho de São José das Itapororocas, com muitas fruteiras, todas plantadas por mim, ao longo de quase quatro décadas, onde Lula e sua esposa poderão desfrutar de doces cajus vermelhos, manga rosa, sapotis, umbu, cajá, pinhas, assar um milho no fogão de lenha – para lembrar de Garanhuns, preparar uma macaxeira com carne de sol, de boas castanhas torradas na hora,etc. Mas além disso, Lula e esposa irão residir em uma área Quilombola e desfrutar da boa amizade e da hospitalidade dos seus moradores, onde muitos são parentes da minha esposa”, escreveu, no facebook, Marialvo, que é geógrafo e professor universitário.

Além dessas qualidades, o professor faz também uma referência ao sítio de Atibaia, pelo qual Lula sofreu condenação jurídica, e diz: “Não há risco de promotor inventar falsa propriedade deste sítio, pois gato e sapato sabem que ele me pertence, aqui na Princesa do Sertão.”

Marialvo diz que “a casa é muito simples e antiga, mas faremos uma reforma, para lhes dar mais conforto” e informa no sítio “há espaço para fazer um estacionamento para receber caravanas de correligionários e simpatizantes”

E descreve o clima bucólico e interiorano do local com a vantagem de ser “perto da capital, pouco mais de 100 km de distância, mas é lugar de se respirar o bom ar sertanejo e se tomar aquele café da manhã com coalhada, beiju e leite tiradinho na hora”

“E mais Lula, você em Feira atrairá mais desenvolvimento para o sertão, pois daqui tudo se propaga com mais facilidade, pela sua excelente localização. Será a senha para termos um dinâmico aeroporto e quem sabe a tão sonhada ferrovia de trem rápido para passageiros e de trem de carga para o porto. É PARA VALER LULA, AGUARDO SUA RESPOSTA”, diz.

