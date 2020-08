Organizações populares protestam contra redução da frota de ônibus em Feira

O Comitê de Solidariedade Pooular, Casa da Resistência e FOB (Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil) em Feira de Santana, emitiram nota responsabilizando o prefeito Colbert Filho e “os empresários do transporte” da contaminação de Covid19 em decorrência dos ônibus lotados circulando no município.

“Mesmo com o comércio totalmente aberto de forma irresponsável a frota continua reduzida com apenas 30% dos ônibus circulando”, diz a nota divulgada com a imprensa e em redes sociais.

Abaixo, na íntegra, a nota:

O Prefeito Colbert Martins Filho e os Empresários do transporte estão contaminando o povo trabalhador de Feira de Santana com ônibus lotados e devem ser responsabilizados. Mesmo com o comércio totalmente aberto de forma irresponsável a frota continua reduzida com apenas 30% dos ônibus circulando. Comprovadamente o transporte coletivo é um dos principais vetores de contaminação por Covid-19. As mentiras da Prefeitura e a ganância das empresas para manter a frota reduzida ao mínimo é um CRIME CONTRA A VIDA E A SAÚDE DO POVO FEIRENSE.

Exigimos, como apresentado no Programa pela Vida do Comitê de Solidariedade Popular, que a Prefeitura obrigue IMEDIATAMENTE as empresas utilizarem toda frota de cerca de 250 ônibus das empresas Rosa e São João, com limite de passageiros por viagem de 1 a cada 2 bancos do ônibus e passe livre para profissionais da saúde e todos/as os/as trabalhadores/as de serviços essenciais.

Mais do que isso, é preciso colocar os empresários para fora, municipalizar o transporte coletivo, tirar a lógica do lucro de um serviço essencial, integrar diferentes modais e criar uma empresa pública com controle dos trabalhadores e do povo feirense das periferias e dos distritos da zonas rural como única solução para resolver o problema crônico do transporte público em Feira e garantir o direito de ir e vir da maioria da população.