Colbert homologou o comitê gestor de Feira para a Lei Aldir Blanc

Feira de Santana já tem o seu Comitê Gestor Intersetorial da Lei Federal 14.017 conhecida como Lei Aldir Blanc que destina recursos emergenciais para o setor cultural em estados e municípios do país.

Através de decreto publicado no Diário Oficial do Município, o prefeito Colbert Filho criou o Comitê destinado a acompanhar e fiscalizar os recursos que serão recebidos pelo Município, além de outras atribuições protocolares.

O Comitê Gestor de Feira é composto por 16 membros, sendo oito do Poder Público e os outros do setor cultural. A montagem do Comitê foi resultado de conversas entre o Forum Permanente de Cultura, uma entidade que agrega agentes de cultura, e a Secretaria de Cultura do Município.

O segmento aguarda agora a regulamentação da Lei em nível federal para realizar o cadastramento das pessoas e entidades que têm direito aos recursos.