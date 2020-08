Tourinho defende eleições diretas para administradores de distritos

“É conhecida por todos a situação de abandono dos distritos de Feira de Santana. Além das estradas, o sistema de transporte e as unidades de saúde, por exemplo, estão em um verdadeiro caos. Isso porque, nos últimos anos, os administradores dos distritos deixaram de ser representantes do povo para ser cabos eleitorais de vereadores”. A denúncia foi feita pelo vereador Roberto Tourinho, durante pronunciamento em sessão ordinária na Câmara de Vereadores, na última quarta-feira (20).

“Antigamente, os administradores nomeados eram pessoas que tinham compromisso e atuavam naquela comunidade. Lembro-me que, na época de José Falcão, todas as segundas-feiras, o prefeito se reunia com esses representantes e recebia as demandas da zona rural. Nos últimos 20 anos, isso mudou”, afirmou. “Os administradores passaram a ser indicados através do vereador mais votado. Uma relação promíscua da vida pública”, disse o edil.

Segundo Tourinho, a população da zona rural está insatisfeita com a atual administração municipal. “Nas ultimas eleições, José Ronaldo foi derrotado como candidato a governador da Bahia em todos os oito distritos de Feira de Santana. E o mesmo está acontecendo com Colbert Martins. O povo da zona rural não aprova esse governo”, garantiu.

Tourinho, que é pré-candidato a prefeito pelo PSB, defendeu a realização de eleições diretas para representantes dos distritos. “Nossa proposta é que os administradores sejam eleitos pela própria comunidade e que eles possam voltar a se reunir com o prefeito todas as semanas. Não temos dúvida que, chegando à prefeitura, vamos implantar eleições diretas para administradores de distritos, aqui em Feira de Santana”, concluiu.